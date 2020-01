Business news: Polonia, disoccupazione prevista a dicembre 2019 al 5,2 per cento

- Il tasso di disoccupazione stimata a dicembre 2019 in Polonia è del 5,2 per cento. Lo rende noto il ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali di Varsavia, Marlena Malag. Dai dati preliminari del dicastero risulta che il numero di disoccupati a dicembre era di 867,2 mila persone (+17,5 mila rispetto a novembre). "I mesi invernali sono sempre i più difficili per il mercato del lavoro in relazione alla mancanza di lavori stagionali. Nonostante ciò l'indicatore a fine 2019 raggiunge un livello più basso rispetto alla fine del 2018 dello 0,6 per cento", ha dichiarato il ministro. Il 5,2 per cento di dicembre è più basso dello 0,4 rispetto al dato previsto nel bilancio relativo al 2019. E' inoltre il più basso a fine anno da trent'anni. (Vap)