Kosovo: fermata donna musulmana che aveva attaccato gli Usa per uccisione Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ikballe Berisha Huduti, fondatrice di una fondazione islamica in Kosovo, è stata fermata oggi su ordine della Procura speciale per aver criticato gli Stati Uniti per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, capo della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica ucciso a Baghdad da un raid statunitense lo scorso 3 gennaio. Lo rendono noto i media del Kosovo facendo riferimento a fonti della polizia. Sui social media, oltre ad elogiare "uomini come Soleimani che non muoiono mai", la donna aveva ribadito che per la sua morte "la vendetta è un'obbligo e non ha limiti". Le unità dell'antiterrorismo del Kosovo hanno perquisito anche l'abitazione della donna, sulla cui sorte, entro le prossime 48 ore, dovrebbe esprimersi la corte. (Kop)