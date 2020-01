Kosovo-Italia: Farnesina, Nicola Orlando nuovo ambasciatore a Pristina

- La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Nicola Orlando come ambasciatore d’Italia a Pristina. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Nicola Orlando è nato a Motta di Livenza (Treviso) nel 1975. Si è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Trieste e, conseguito un Master in International Business, è entrato nella carriera diplomatica nel 2001. Dopo aver prestato servizio al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, svolge la prima esperienza all’estero a Riad, in Arabia Saudita, dal 2004 al 2008. I successivi quattro anni lavora in Afghanistan. Dopo essere stato Capo della Componente Civile del Nato Provincial Reconstruction Team di Herat, è assegnato in qualità di Vice Capo Missione all’Ambasciata d’Italia a Kabul. Dal 2010 al 2012 serve nella stessa città come Consigliere del Nato Senior Civilian Representative per le questioni legate alla Transizione. Dal 2012 al 2015 segue dossier interni e regionali all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, Israele, facendo quindi ritorno a Roma, dove cura il dossier Nazioni Unite alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza. Nel 2017 è trasferito in Libia in qualità di Vice Capo Missione all’ambasciata d’Italia a Tripoli. Dal 7 gennaio 2020 è Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Kosovo.(Com)