Kosovo: incontro Kurti-Mustafa, ancora nessun accordo su governo

- Dopo oltre tre ore di colloquio il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti e e quello della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa non sono riusciti a trovare un accordo sulla formazione di una coalizione di governo. Lo ha annunciato il portavoce dell'Ldk, Besian Mustafa, al termine dell'incontro svoltosi oggi pomeriggio nella sede del parlamento di Pristina. Secondo quanto precisato, Mustafa e Kurti avranno un nuovo incontro domani. L'incontro tra i leader dei due partiti vincitori delle ultime elezioni in Kosovo si è svolto subito dopo la conclusione dell'odierno incontro tra Kurti e il presidente kosovaro Hashim Thaci. Vetevendosje e Ldk dovrebbero sciogliere i nodi ancora presenti nella strada verso la firma di un accordo sulla coalizione di governo. I negoziati tra le due parti si sono interrotti a fine dicembre dopo la costituzione della settima legislatura dell'Assemblea nazionale di Pristina, quando è stato eletto come presidente del parlamento il vice leader del Vetevendosje Glauk Konjufca. (Kop)