Kosovo: esponenti dell'Ldk su coalizione di governo, colloqui procedano su basi eque

- In attesa del nuovo incontro atteso oggi fra i leader del movimento Vetevendosje e della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Albin Kurti e Isa Mustafa, sulla formazione del governo, non mancano le speculazioni sull’andamento di colloqui. Arban Abrashi, deputato dell’Ldk, ha dichiarato che il suo partito sostiene una coalizione con il movimento Vetevendosje. "Ho chiesto di fissare una scadenza e di non ritardare ulteriormente il raggiungimento dell'accordo. Gli incarichi di presidente della Repubblica, presidente del parlamento e cinque ministeri dovrebbero comunque appartenere all’Ldk", ha scritto Abrashi sul suo account Facebook. "La partnership si costruisce attraverso la fiducia e la comprensione, non attraverso le presentazioni e l'umiliazione dell'unico partner concreto", ha scritto l’esponente politico. (segue) (Kop)