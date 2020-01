I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: fonti stampa, fallisce incontro leader Vetevendsoje e Ldk su formazione governo - L’incontro fra i leader del Movimento Vetevendosje e della Lega democratica del Kosovo (Ldk) di giovedì si è concluso senza un accordo. Lo rende noto il quotidiano kosovaro “Koha Ditore”, citando fonti anonime. La riunione per discutere la formazione dell’esecutivo, la terza in ordine di tempo, non ha avuto sviluppi positivi perché l’Ldk ha intenzione di riaprire la discussione sulla carica di presidente dell’Assemblea nazionale di Pristina, oltre a una divisione equa dei ministeri e la promessa che Vetevendosje voti a favore del candidato della Lega democratica per le presidenziali kosovare. A sua volta, il leader di Vetevendosje avrebbe ribadito che l’elezione di Glauk Konjufca alla presidenza dell’Assemblea sarebbe “irreversibile”. (Res)