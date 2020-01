Business news: Romania, mercato gas per utenze domestiche liberalizzato nuovamente da luglio

- Nel 2019, il settore energetico ha subito cambiamenti drammatici in Romania, come rileva l'Istituto nazionale di statistica (Ins) in un comunicato. Il paese è diventato importatore netto di energia nei primi otto mesi dell'anno, mentre fino a quel momento era stato un esportatore, e la produzione di gas ed energia elettrica è diminuita notevolmente nello stesso periodo. Concretamente, si tratta di una crescita del 72,8 per cento delle importazioni di energia elettrica, dell'85,7 per cento per quelle del gas, parallelamente alla diminuzione delle esportazioni di energia elettrica del 37,5 per cento. Inoltre, la produzione di gas è calata del 2,4 per cento, e quella di energia elettrica del 3,4 per cento. "Questi cambiamenti negativi nel settore energetico sono gli effetti della controversa Ordinanza d'urgenza 114/2018", spiegano gli osservatori del mercato energetico, precisando che le distorsioni hanno reso i costi del gas in Romania più alti rispetto a quelli della regione, sia per l'industria che per i consumatori casalinghi. (Rob)