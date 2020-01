Business news: Ucraina, Turkish Stream porterà a perdite per 450 milioni di dollari l'anno

- L’Ucraina perderà circa 450 milioni di dollari all’anno a causa del lancio del gasdotto Turkish Stream, avvneuto nella giornata di ieri. Questo ha affermato il direttore generale del Sistema di trasmissione del gas ucraino, Serhiy Makogon. “Questa cifra rappresenta gli introiti che non riceveremo, li abbiamo stimati a circa 450 milioni di dollari l’anno. Semplicemente, non incasseremo questi soldi”, ha spiegato Makogon, ripreso dal canale televisivo ucraino “Nash Tv”. L’inaugurazione del gasdotto Turkish Stream, a detta del presidente russo Vladimir Putin, è un’ulteriore prova della cooperazione stabile ed efficiente tra la Federazione Russa e la Turchia. Le parole di Putin sono giunte durante la cerimonia di avvio del gasdotto che ha avuto luogo ad Istanbul. “Sono convinto che i nostri paesi riusciranno a completare numerosi nuovi progetti in futuro, e non solo nel settore energetico: sfortunatamente ci troviamo in un momento storico caratterizzato da fortissime tensioni, in cui Russia e Turchia rappresentano ancora una volta un ottimo esempio di cooperazione”, ha detto Putin, che prima della cerimonia ha avuto un colloquio bilaterale a porte chiuse con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. (Res)