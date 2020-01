Business news: Croazia, Banca mondiale stima crescita economica del 2,6 per cento nel 2020

- La Banca mondiale ha stimato nel rapporto pubblicato una crescita economica della Croazia nel 2020 pari al 2,6 per cento, con una correzione al rialzo dello 0,1 per cento rispetto al rapporto precedente. Secondo quanto riferisce il sito web del quotidiano "Vecernje novine", la stima della crescita realizzata nel 2019 è stata a propria volta corretta al rialzo, dal 2,5 al 2,9 per cento. L'istituto internazionale ha stimato un rallentamento della crescita economica della Croazia nel 2021, quando il Pil di Zagabria è destinato a salire del 2,4 per cento. La stessa crescita è stata proiettata anche per il 2022. (Zac)