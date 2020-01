Business news: Grecia, disoccupazione in calo al 16,6 per cento a ottobre 2019

- Il tasso di disoccupazione in Grecia è calato al 16,6 per cento nel mese di ottobre 2019, in calo dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'ufficio nazionale ellenico di statistica (Elstat). Quello raggiunto è il tasso di disoccupazione più basso registrato in Grecia dall'aprile 2011. Il numero complessivo di disoccupati in Grecia sarebbe di poco superiore alle 780mila persone. Nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 24 anni il tasso di disoccupazione ad ottobre è stato del 35,6 per cento, comunque in calo rispetto al 39,4 per cento del 2018. (Gra)