Business news: Serbia, Banca mondiale stima Pil nel 2020 pari a 3,9 per cento

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Serbia crescerà del 3,9 per cento nel 2020: sono le previsioni contenute nell'ultimo report Global economic perspectives della Banca mondiale. Il rapporto vede al ribasso le prospettive di crescita per la regione dei Balcani occidentali, portandole al 3,6 per cento con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto alle precedenti proiezioni. Tra i fattori presi in considerazione vi è un rallentamento generale del processo di riforma interna dei paesi che compongono la regione. Secondo il rapporto, infine, l'area vedrà nel 2021 una crescita del 3,8 per cento, "a condizione che l'instabilità politica resti sotto controllo". (Seb)