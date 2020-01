Venezuela: Guaidò, in arrivo mediatori Norvegia ma non partecipiamo a nuovo negoziato (3)

- La Norvegia, con l'appoggio maturato in un secondo momento di Barbados, aveva avviato a maggio 2019 un tentativo di mediazione tra le parti per portare il paese fuori dalla crisi politica ed economica. Un tavolo aperto con gli auspici di diversi organismi e capitali internazionali tra cui l'Unione europea e la Russia. Il tentativo sarebbe però caduto ad agosto, con motivi presentati in modo diverso dai due attori. Guaidò ha accusato la controparte di non voler sottoscrivere la bozza di un accordo che avrebbe portato il paese a nuove elezioni con un governo di transizione senza di lui e dello stesso Maduro. per il presidente, l'esperimento finiva invece con il plauso tributato dagli oppositori a una nuova tornata di sanzioni Usa. Poco dopo il partito socialista di governo siglava un accordo con forze minoritarie dell'opposizione, dando vita a un dialogo che ha portato sin qui alla scarcerazione di oppositori, al rientro dello stesso Psuv al parlamento e all'apertura di un processo per nuove elezioni legislative. (segue) (Brb)