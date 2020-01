Usa: sondaggio primarie democratiche Iowa, Sanders in lieve vantaggio, Buttigieg perde terreno

- Il candidato presidenziale alle primarie democratiche Bernie Sanders ha un leggero vantaggio su un gruppo ristretto di leader dem nell'Iowa, secondo un primo sondaggio. Lo riferisce il sito "Politico" citando il sondaggio Des Moines Register/Mediacom/Cnn che mostra Sanders in testa con il 20 percento, seguito da Elizabeth Warren (17 percento), Pete Buttigieg (16 percento) e Joe Biden (15 percento). Il sondaggio in Iowa rappresenta un modesto salto per Sanders, che era al 15 percento nel precedente sondaggio a novembre, ma mostra un calo significativo di 9 punti per Buttigieg, che invece guidava il campo nella rilevazione di novembre.(Was)