Business news: Romania, prezzi produzione industriale aumentati dello 0,3 per cento a novembre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale totale (mercato interno e mercato esterno) in Romania sono aumentati dello 0,3 per cento a novembre 2019 rispetto al mese precedente, mentre su base annua sono aumentati del 3,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Sui principali gruppi industriali, rispetto a ottobre 2019, l'avanzamento più significativo del prezzo è stato registrato nel settore dei beni strumentali (più 0,54 per cento), seguito dai beni di consumo corrente (più 0,46 per cento) e l'industria dei beni di consumo a lungo termine (più 0,37 per cento). Nel settore dell'energia l'avanzamento è stato dello 0,27 per cento. Rispetto a novembre 2018, i prezzi della produzione industriale sono aumentati del 5,03 per cento nel settore dei beni di consume corrente, del 4,80 per cento nel settore dei beni strumentali, del 3,66 per cento nel settore dei beni durevoli e del 3,36 per cento nel settore energetico. (Rob)