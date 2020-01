Business news: Croazia, debito pubblico a settembre sale al 75 per cento del Pil

- Il debito pubblico croato ha avuto alla fine del mese di settembre un valore di 39,9 miliardi di euro, corrispondente al 74,9 per cento del Pil. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Capital", nel periodo dal luglio a settembre il debito pubblico è salito sul piano annuo del 4,4 per cento. Il debito dello stato centrale è aumentato rispetto alla fine del 2018 del 3,8 per cento. L'aumento del debito pubblico è il risultato dell'emissione di euro-obbligazioni nel mese di giugno e dell'emissione di obbligazioni sul mercato interno nel mese di febbraio. (Zac)