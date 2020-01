Business news: Ucraina-Polonia, interscambio commerciale in crescita nel 2019

- Nel 2019 si è assistito a uno sviluppo dinamico degli scambi e delle relazioni economiche fra Ucraina e Polonia. Lo ha affermato l’ambasciatore ucraino a Varsavia, Andriy Deshchytsia, in un’intervista con l’agenzia di stampa “Ukrinform”. La visita del premier polacco Mateusz Morawiecki in Ucraina, prevista nel prossimo futuro, potrebbe contribuire a nuovi positivi sviluppi, secondo il diplomatico. “I rapporti commerciali stanno crescendo costantemente. Nel 2019 l’interscambio è ammontato a 7 miliardi di dollari, un 10 per cento in più rispetto all’anno precedente. Manca però un incremento di investimenti polacchi in Ucraina, su cui puntiamo a lavorare nel prossimo futuro”, ha spiegato Deshchytsia. (Res)