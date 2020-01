Business news: Russia, Banca mondiale prevede crescita Pil dell'1,8 per cento entro il 2021

- La crescita del Pil della Russia entro il 2021 sarà dell'1,8 per cento. È quanto emerge da un rapporto della Banca mondiale. La produzione di petrolio in Russia dovrebbe rimanere stabile. Le sanzioni economiche imposte alla Russia hanno portato a un rallentamento della crescita economica all'1,2 per cento. L'attività industriale ha subito un rallentamento in virtù dell’accordo Opec+ che ha ridotto la produzione di petrolio. Sui dati, peraltro, hanno influito anche i malfunzionamenti delle condotte, ovvero il petrolio contaminato transitato lo scorso anno attraverso l’oleodotto dell’Amicizia. Le vendite al dettaglio sono diminuite in modo significativo dopo l'aumento dell'Iva, mentre la fiducia dei consumatori è rimasta bassa, si legge inoltre nel rapporto della Banca mondiale. Complessivamente, in Europa e in Asia centrale, la crescita economica è rallentata al 2 per cento nel 2019. Secondo le previsioni, nel 2020 la crescita regionale aumenterà al 2,6 per cento, stabilizzandosi al 2,9 per cento nel 2021-2022, sulla scia della ripresa in Russia e Turchia. (Rum)