Business news: Azerbaigian, Azal nominata compagnia più puntuale in Europa nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaijan Airlines (Azal) è stata nominata la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2019. È quanto si legge in una nota della compagnia che cita il rapporto della British Airline Airline Guide (OAG), il principale fornitore mondiale di informazioni sui voli digitali. Secondo il documento Azal è la compagnia aerea più puntuale in Europa, con l'86,81 percento di tutti i voli senza ritardi. Azal è la compagnia di bandiera dell'Azerbaigian. Con sede a Baku, adiacente all'aeroporto internazionale Heydar Aliyev, la compagnia aerea opera verso destinazioni in Asia, nella Comunità degli Stati indipendenti (Csi), Europa e Stati Uniti. (Res)