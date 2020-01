Usa: governatore Texas primo ad eseguire ordine Trump, rifiuta nuovo ricollocamento rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas ha dichiarato che il suo Stato rifiuterà il ricollocamento di nuovi rifugiati, rendendo il Texas il primo Stato Usa a seguire l'ordine esecutivo dell'amministrazione del presidente Donald Trump che garantisce ai governi locali l'autorità di rifiutare i ricollocamenti. Lo riferisce l'emittente "Nbc" riportando stralci della lettera scritta oggi dal governatore Greg Abbott in cui spiega che il Texas "non può acconsentire al ricollocamento dei rifugiati" per l'anno fiscale 2020. Nella lettera al segretario di Stato Mike Pompeo, Abbott ha scritto che dall'anno fiscale 2010 "sono stati accolti più rifugiati in Texas che in qualsiasi altro Stato" e che "oltre ad accettare i rifugiati in tutti questi anni, Il Texas è stato abbandonato a gestire problemi di immigrazione sproporzionati derivanti da un sistema federale che non funziona". (segue) (Was)