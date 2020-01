Business news: Ucraina, deficit bilancio nel 2019 pari a 1,8 per cento del Pil

- Il deficit di bilancio ucraino nel 2019 è stato pari a 72,4 miliardi di grivnie (circa 2,7 miliardi di euro), pari all’1,8 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nazionale. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero delle Finanze ucraino, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il deficit di bilancio sarebbe inferiore all’obiettivo stabilito. Nella legge di bilancio per il 2020, il deficit stimato arriverà al 2,09 per cento del Pil, a 94,2 miliardi di grivnie (circa 3,5 miliardi di euro). (Res)