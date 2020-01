Iran: Trump, quattro le ambasciate nel mirino di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Trump ha affermato oggi che l'Iran aveva pianificato di attaccare più ambasciate in tutto il Medio Oriente, compresa l'ambasciata americana a Baghdad, per poi aggiungere per la prima volta di non credere che qualcuno abbia il diritto a maggiori dettagli sull'intelligence che ha portato all'uccisione di un iraniano generale. Lo riferisce Il "New York Times" precisando che nella sua intervista a "Fox News" il capo della Casa Bianca ha sostenuto: "Posso rivelare che credo che probabilmente sarebbero state quattro ambasciate". L'affermazione del presidente è arrivata dopo una settimana in cui lui e i suoi consiglieri hanno evitato di offrire dettagli sull'intelligence che lo ha spinto a ordinare un attacco aereo la scorsa settimana che ha ucciso il generale Qassim Suleimani, uno dei più importanti capi militari iraniani. L'omicidio ha scatenato attacchi di ritorsione nelle basi in Iraq, dove le forze americane sono di stanza, e ha portato i Paesi sull'orlo della guerra.(Was)