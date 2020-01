Usa: governatore Texas primo ad eseguire ordine Trump, rifiuta nuovo ricollocamento rifugiati (2)

- Il governatore ha aggiunto che il Texas e le organizzazioni senza scopo di lucro avevano la "responsabilità di dedicare risorse disponibili a coloro che sono già qui, inclusi rifugiati, migranti e i senzatetto, tutti texani". Abbott ha quindi spiegato che la decisione di non accettare la sistemazione iniziale dei rifugiati per l'anno fiscale 2020 "non nega alcun accesso ai rifugiati agli Stati Uniti" e che non "impedisce a un rifugiato di venire successivamente in Texas dopo essersi inizialmente stabilito in un altro Stato". Per il governatore, "il Texas ha svolto molto più della sua parte nell'aiutare il processo di ricollocamento dei rifugiati e apprezza che altri Stati si rendano disponibili nello sforzo". (segue) (Was)