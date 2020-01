Usa: amministrazione Trump, nessuna fretta per Corte suprema su esame appello Obamacare

- L'amministrazione del presidente Donald Trump non vuole che la Corte suprema agisca rapidamente su un caso che potrebbe determinare il futuro dell'Affordable care act, ha dichiarato oggi il dipartimento di Giustizia in un tribunale. Lo riferisce la "Cnn". Non è urgente esaminare il caso, ha affermato il dipartimento di Giustizia, poiché la questione chiave, e cioè quanta parte della legge dovrebbe rimanere in vigore, è ancora oggetto di controversie. L'amministrazione si schiera quindi con il Texas e diversi Stati a guida repubblicana nel sostenere che la legge dovrebbe essere revocata. Il mese scorso, la quinta Corte d'Appello del Circuito statunitense ha stabilito che il mandato individuale del provvedimento conosciuto come "Obamacare" era incostituzionale, ma aveva inviato il caso a un tribunale federale del Texas per decidere il destino di altre disposizioni della legge tentacolare. (segue) (Was)