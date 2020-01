Tunisia: con 134 voti contrari e 72 voti favorevoli, Parlamento boccia fiducia a governo Jemli

- L'esecutivo proposto dal capo del governo nominato Habib Jemli non riesce a ottenere la fiducia del Parlamento. Raccoglie infatti solo 72 voti favorevoli, a fronte di 134 voti contrari e 3 astensioni. La sessione plenaria dedicata al voto di fiducia del governo di Jemli è iniziata venerdì alle 9 del mattino. Una sessione durante la quale Jemli ha tenuto un lungo discorso di 45 minuti presentando la composizione del suo governo, il suo programma e le sue sfide. Va segnalato che la plenaria si è svolta in un clima pieno di tensioni tra i deputati di diversi blocchi parlamentari. Il presidente Kais Saied dunque dovrà designare un altro futuro primo ministro che possa convincere i parlamentari. Il presidente avrà a disposizione un periodo di dieci giorni per avviare le consultazioni al fine di trovare "la persona ritenuta più adatta per formare un governo entro massimo di mese". Se a sua volta il presidente Saied non riuscirà a formare un esecutivo, sarà il momento di sciogliere l'Assemblea e indire nuove elezioni legislative.(Tut)