Venezuela: Guaidò, in arrivo mediatori Norvegia ma non partecipiamo a nuovo negoziato (4)

- Il nuovo tentativo della Norvegia si produce pochi giorni dopo l'apertura di una nuova crisi istituzionale. Il caso è quello legato nato dopo l'elezione di un nuovo presidente dell'Assemblea nazionale, al posto dello stesso Guaidò. Si tratta di Luis Eduardo Parra, deputato espulso poche settimane fa dal partito di opposizione Primero Justicia (Pj). Il fronte contrario al presidente Nicolas Maduro ha però parlato di un "colpo di stato parlamentare". Secondo quanto denunciano diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. (segue) (Brb)