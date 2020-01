Usa: "Wsj", amministrazione Trump valuta requisiti più rigorosi per sussidi di invalidità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta cerca di affrontare i principali cambiamenti economici e demografici che il Paese ha vissuto negli ultimi decenni, poiché meno persone sono impiegate in occupazioni fisicamente pericolose come il lavoro in miniera e in fabbrica. Gli americani sono anche meglio istruiti e lavorano nel commercio, in ospedali e scuole. L'amministrazione ha anche approvato regole più rigorose per i buoni pasto e il programma Medicaid, sostenendo che assorbirebbero più americani nella forza lavoro. Attualmente, le persone che fanno richiesta di sussidi di invalidità devono avere una diagnosi tra quelle indicate in un elenco di menomazioni riconosciute dall'agenzia. Se non soddisfano tale standard, l'età è la qualifica successiva. Secondo il rapporto, in base alle nuove regole, l'età svolgerà un ruolo meno significativo nel decidere se qualcuno è idoneo per i sussidi. (Was)