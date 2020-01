Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta

- Agire in Libia prima che la situazione vada fuori controllo; promuovere sforzi diplomatici con tutte le parti coinvolte nella situazione in Medio Oriente, Iran compreso, per arrivare a una soluzione; proseguire il lavoro dell'Unione europea con l'Iraq. Sono questi i tre punti a cui sono giunti i ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Unione europea, convocati in una riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per definire il ruolo e le azioni europee negli scenari mediorientale e libico. (segue) (Beb)