Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (3)

- Nella riunione Salamé ha illustrato i rischi maggiori che risiedono nella crisi libica. "Rischi che stanno aumentando", ha sottolineato l'Alto rappresentante. "Innanzitutto il terrorismo: si rileva sempre di più la presenza di combattenti dalla Siria e dal Sudan". Poi, quello migratorio, con 700 mila persone, secondo i numeri dati da Salamé, provenienti dall'Africa subsahariana che lavorano in Libia e che "non tutte vogliono venire in Europa", ma che, in base agli sviluppi della situazione, dovranno spostarsi, "perché magari perderanno il loro lavoro. Terzo rischio quello della destabilizzazione di tutta la regione, dalla Libia al Sahel. Quarto rischio, "un nuovo schema geopolitico", con nuovi attori che compaiono e, di conseguenza, "tutta la situazione geopolitica del Mediterraneo centrale potrebbe cambiare". Nuovi attori come Russia e Turchia, le potenze citate da Borrell, sebbene queste non siano da sole e nonostante il cessate il fuoco invocato dai presidenti turco e russo Recep Tayyp Erdogan e Vladimir Putin a Istanbul sia stato rigettato da parte del generale Khalifa Haftar. (segue) (Beb)