Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (4)

- Per Borrell e per i ministri è chiaro che "ci sono forti motivi per passare dalla retorica ai fatti". Questo, per l'Ue, significa arrivare a una soluzione politica nel quadro del processo di Berlino. "Ho ricevuto il mandato per lavorare per far sì che le nostre attività diplomatiche portino a una soluzione politica nel quadro del processo di Berlino. Ma sperando che le parti possano mettersi d'accordo sul cessate il fuoco. Sperando. Noi cercheremo di contribuire a tal fine. E sperando che il processo di Berlino possa portare a un accordo politico", ha proseguito Borrell. "A quel punto dovremo concentrarci sul monitoraggio del cessate il fuoco, sul controllo dell'embargo sugli armamenti e su altre misure di sicurezza sulla scorta delle esperienze raccolte con l'operazione Sophia", ha spiegato. Su questi tre punti, i ministri hanno chiesto a Borrell di presentare delle proposte. (segue) (Beb)