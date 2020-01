Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (5)

- Il processo guidato dall'Onu è fuori discussione anche per la Nato. Entrando al secondo capitolo dei lavori del Consiglio straordinario, quello relativo all'Iraq e all'Iran, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha spiegato che "nessuno ha richiesto un ruolo militare della Nato" in Libia. Sebbene la Nato sia pronta a fornire sostegno nel processo di costruzione di capacità per il governo riconosciuto dall'Onu, il messaggio del segretario generale e degli alleati è di sostegno agli "sforzi guidati dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione politica e pacifica per il conflitto in Libia, cosa che è importante per la popolazione della Libia, ma anche per tutti i suoi vicini, inclusi la Nato e i membri dell'Unione europea". (segue) (Beb)