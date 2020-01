Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (6)

- Diverso l'approccio dell'Alleanza da quello dell'Ue verso l'Iraq. Se da un lato Stoltenberg ha ribadito che gli alleati restano pronti e impegnati a far ripartire le operazioni nel paese, sospese per ragioni di sicurezza, non appena le condizioni lo permetteranno, dall'altro Borrell sottolinea che l'Unione europea continuerà a lavorare con l'Iraq. "Quando dico che continuiamo a lavorare insieme all'Iraq non faccio solo riferimento alla presenza militare per la lotta contro il Daesh: noi come Ue abbiamo un accordo di associazione con l'Iraq e ci sono rapporti commerciali ed economici e abbiamo offerto di continuare a svilupparli", ha detto in conferenza stampa spiegando che "continueremo ad aiutare l'Iraq da tutti i punti di vista, quello dell'addestramento militare, quello economico, quello della sicurezza". (segue) (Beb)