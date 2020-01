Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (7)

- Anche su questo fronte i ministri hanno dato un mandato a Borrell: quello di portare avanti sforzi diplomatici con tutte le parti coinvolte nella situazione in Medio Oriente, compreso l'Iran, per contribuire alla de-escalation, sostenere il dialogo e promuovere una soluzione regionale. "Nelle ultime ore abbiamo visto una certa riduzione della tensione nella regione e dobbiamo insistere su questo per una arrivare a una ulteriore de-escalation e riduzione delle tensioni: una nuova guerra nel Medio Oriente non è nell'interesse di nessuno", ha detto Stoltenberg. Visione condivisa da Borrell: "La regione non si può permettere un altro conflitto e noi chiediamo una riduzione delle tensioni e il massimo controllo da parte di tutti. La crisi rischia di mettere a repentaglio anni di sforzi per stabilizzare l'Iraq, soprattutto viste le sue implicazioni nel lavoro decisivo della Coalizione globale contro Daesh. (segue) (Beb)