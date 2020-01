Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro degli Affari esteri italiano, Luigi Di Maio, ha sottolineato che il Jcpoa va attuato "ad oltranza, provarci con il massimo del dialogo", ma ha anche aggiunto che nella crisi mediorientale serve maggiore presenza dell'Unione europea. "Per favorire una de-escalation è importante anche una presenza maggiore dell'Ue in quella regione. Quindi abbiamo chiesto che si acceleri nell'apertura della delegazione dell'Ue in Iran perché può consentire all'Ue di dialogare ancora di più con le parti", ha detto ai cronisti in uscita dai lavori. (segue) (Beb)