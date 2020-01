Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (10)

- Di Maio, che ha spiegato che in questo Consiglio straordinario l'Unione europea parla "con una sola voce", ha sottolineato che "il protagonismo (dell'Ue) sul dossier libico, un protagonismo che mancava da tempo, lo si deve anche all'iniziativa dell'Italia di proporre una missione dell'Ue che riguardasse la Libia". Un'occasione per Borrell di incontrare il premier libico Fayez al Sarraj a Bruxelles due giorni fa e che ha visto l'Italia "protagonista di vari viaggi. Sono stato a Istanbul, al Cairo, ad Algeri per chiedere a tutti di favorire il processo di Berlino. Speriamo arrivi presto una data". (segue) (Beb)