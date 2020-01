Medio Oriente: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta (11)

- Trovare una data il prima possibile per la conferenza di Berlino è "importante" per Di Maio perché "è la conferenza che ci permetterà di mettere attorno a un tavolo tutti gli attori di questa guerra", dato che "ci sono paesi che interferiscono continuamente con questa guerra civile e il nostro obiettivo è metterli attorno ad un tavolo insieme ad altri paesi dell'Unione europea e della comunità internazionale per riuscire a trovare una soluzione". (segue) (Beb)