El Salvador: il presidente Bukele intende visitare l'Honduras e il Nicaragua quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato di voler visitare Honduras e Nicaragua nel corso del 2020 per partecipare ai vertici del Sistema di integrazione centroamericano (Sica) in programma a giugno e dicembre nei due paesi. I due viaggi sono inclusi nella lista di tappe che compongono l'agenda presidenziale che il governo ha presentato ieri, 9 gennaio, al vaglio dell'Assemblea nazionale. Alla fine di una breve discussione il parlamento salvadoregno ha autorizzato con 80 voti a favore e 4 contrari il presidente a viaggiare in almeno 12 paesi durante il corso dell'anno. I deputati, pur presentando varie osservazioni sulla petizione, hanno approvato i permessi con 80 voti degli 84 deputati. (segue) (Brb)