Pakistan: rivendicata dallo Stato islamico esplosione che ha ucciso 15 persone nella moschea usata dai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione di una bomba all'interno di una moschea nel sud-ovest del Pakistan, ritenuta frequentata da alte cariche talebane, ha ucciso oggi almeno 15 persone e ne ha ferite almeno altre 18, secondo i funzionari di polizia. Lo riferisce il "New York Times" spiegando poi che molti feriti erano in condizioni critiche e le autorità ospedaliere temevano che il bilancio delle vittime potesse aumentare ulteriormente. L'esplosione ha attraversato la moschea durante le preghiere serali a Quetta, la capitale della provincia del Baluchistan, che confina con l'Afghanistan e l'Iran. Secondo il portale di informazione Site Intelligence Group, lo Stato islamico ha rivendicato l'attentato. (segue) (Was)