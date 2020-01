Pakistan: rivendicata dallo Stato islamico esplosione che ha ucciso 15 persone nella moschea usata dai talebani (2)

- Un leader locale di un partito politico religioso in Pakistan, che conosce le reti talebane nel Paese, ha affermato che la moschea veniva talvolta usata da un leader talebano, Mawlawi Abdul Hakeem, che però non era presente al momento dell'attacco. I talebani e lo Stato islamico si battono per il controllo del territorio in Afghanistan e i leader talebani afghani hanno usato a lungo i santuari attraverso il confine in Pakistan. Tra gli uccisi, il responsabile della moschea e un ufficiale di polizia. (Was)