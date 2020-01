Iran: Trudeau a opposizioni, continuiamo a lavorare con partner per indagine approfondita su volo Uia

- Negli ultimi due giorni, "sono stato in contatto con i leader dei partiti di opposizione per aggiornarli sugli sviluppi relativi allo schianto del volo Ps752". Lo scrive su Twitter il primo ministro canadese, Justin Trudeau, per poi aggiungere: "Ho assicurato loro che continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per garantire un'indagine approfondita". Ieri il premier si era rivolto alla nazione dopo la tragedia dell’aereo della Ukraine airlines caduto in Iran l’8 gennaio. Nello schianto sono morti 63 cittadini canadesi. Trudeau aveva quindi rivelato: "Fonti di intelligence di varia natura, quelle dei nostri alleati e le nostre agenzie interne indicano che l’aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano. Questo tuttavia potrebbe essere stato un errore. Questa nuova informazione - aveva concluso - rinforza la necessità di una profonda indagine".(Was)