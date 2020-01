Usa: amministrazione Trump, nessuna fretta per Corte suprema su esame appello Obamacare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati per la Camera dei rappresentanti a guida democratica, così come la California e altri Stati a guida dem, cercando di mantenere intatta la legge, hanno immediatamente fatto appello alla Corte suprema, sostenendo che i giudici devono intervenire immediatamente, dato il potenziale di "profonda destabilizzazione del sistema sanitario", come lo ha definito l'istanza presentata dalla California. Il dipartimento di Giustizia oggi ha invece affermato che non c'è fretta. (Was)