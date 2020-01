Iraq: giornalista locale ucciso a Bassora da ignoti

- Il giornalista iracheno Ahmed Abdul Samad è stato assassinato oggi a Bassora, nel sud dell’Iraq, da individui armati non identificati. Lo riferiscono fonti del quotidiano “al Hadath”, edito in Giordania. Negli ultimi mesi Abdul Samad era stato impegnato nel racconto delle manifestazioni di protesta nell’Iraq meridionale e aveva fornito a varie testate fotografie e video per documentare la situazione sul terreno. Nello stesso attacco è rimasto ucciso anche Safaa Ghali, cameraman dell’emittente televisiva “Dijlah”, come reso noto dal portale web del canale televisivo. (Irb)