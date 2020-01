Ex Ilva: Gualtieri, stiamo lavorando per renderla polo europeo dell’acciaio decarbonizzato

- Il governo italiano sta lavorando per fare dell’ex Ilva di Taranto un polo per la produzione dell’acciaio green. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri intervenendo all’evento “Nord Face” organizzato dal Pd a Milano. “La sostenibilità è un’emergenza e un’urgenza. Dobbiamo sapere che al tempo stesso questa è una straordinaria opportunità. Stiamo lavorando per fare di Ilva un grande polo europeo per la produzione dell’acciaio decarbonizzato”, ha detto Gualtieri. “Bisogna presidiare e rilanciare settori fondamentali per il Paese come siderurgia e chimica, adattandoli e aggiornandoli alle nuove sfide di questo tempo”, ha poi aggiunto il ministro, che nel suo discorso ha parlato anche dell’importanza di realizzare quello “che abbiamo annunciato, quello per cui abbiamo varato e stanziato risorse importanti, che è il 'green innovation new deal'”. (Rem)