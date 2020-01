Roma: Montuori, per zone dismesse stazione Tuscolana grande progetto sostenibile

- Un mix tra servizi, case uffici e un grande parco, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Questo è il progetto per le zone dismesse della stazione Tuscolana, ancora di proprietà di Ferrovie dello Stato, interessate dal bando internazionale Reinventing cities. A parlarne, in un'assemblea pubblica a Roma nell'ex deposito Atac a piazza Ragusa, l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori e la presidente della commissione capitolina, Donatella Iorio. "Le zone della stazione Tuscolana - ha spiegato l'assessore Montuori - sono un'area strategica non solo per il Municipio ma per tutta la città. Al posto dei manufatti esistenti saranno realizzati nuovi edifici, servizi ma un'importante percentuale del terreno rimarrà libera e permeabile, e diverrà parte di un grande parco lineare. A maggio - ha precisato l'assessore - avremo delle proposte progettuali e definite per quest'area, perché inserita all'interno del bando Reinventing cities". L'iter per la variante urbanistica, che si dovrà concludere prima della chiusura del bando, è già iniziato con il parere favorevole della commissione Urbanistica. I siti messi a bando sono l'ex Filanda a San Giovanni nel Municipio VII; l'ex Mira Lanza a Marconi; le zone dismesse della stazione Tuscolana, ancora di proprietà di Ferrovie dello Stato; l'ex scuola Vertunni nel V municipio e l'ex mercato di Torre Spaccata nel VI Municipio. (Rer)