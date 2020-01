Milano: Comazzi (FI) su Craxi, da noi mozione per intitolargli una via, sindaco la riprenda in mano

- “Ogniqualvolta viene sollecitato dalla stampa sul tema Bettino Craxi, il sindaco Sala assume un atteggiamento molto prudente. Ci piacerebbe che - in occasione del ventennale della morte - si potesse ragionare serenamente sull’intitolazione di una via o di uno spazio pubblico al leader socialista. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha già depositato una mozione ad hoc, che giace da anni negli uffici della giunta comunale. Crediamo sia giunto il momento che il sindaco la riprenda in mano”. Lo scrive in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale, in merito alle iniziative per il ventennale dal morte dell'ex leader socialista. “Milano - prosegue l’azzurro - è la città dove Craxi si è formato politicamente, ricoprendo anche i ruoli di consigliere comunale e di assessore. Il ventennale della morte - conclude - è una ricorrenza importante; farla passare sottotraccia sarebbe un errore imperdonabile”. (Com)