Legge di Bilancio: Gualtieri, abbiamo salvato preso Paese sull’orlo del baratro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, intervenendo all’evento “Nord Face” organizzato dal Pd a Milano, ha rivendicato la manovra varata dall’esecutivo, che “dà delle basi solide a una strategia di rilancio e di ricucitura”. “Credo che sia bene acquisire la piena consapevolezza di questo fatto, non solo per il legittimo orgoglio che dobbiamo avere di aver saputo prendere il paese per i capelli, sull’orlo del baratro. Un baratro che rischiava di mettere in discussione persino la stessa collocazione europea e che aveva un rischio sicurezza sul sentiero di crescita, di sviluppo e di stabilità”, ha detto Gualtieri. (segue) (Rem)