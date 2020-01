Trasporto aereo: Mit, scioperi 14 gennaio ridotti a quattro ore (2)

- La riduzione riguarderà anche lo sciopero del personale dipendente dell'Enav in servizio al Ca di Bari, dalla durata di 24 ore, dalle 00.01 alle 24, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Unica; del personale navigante della società Air Italy, dalla durata di 24 ore, dalle 00.01 alle ore 24, proclamato da Anpac e Anpav; dei dipendenti di Enav n servizio all'aeroporto di Brindisi, dalla durata di 24 ore, dalle 00.01 alle 24, proclamato da Uiltrasporti, Ugl T.a.; del personale di terra della Air Italy in servizio all'aeroporto di Malpensa, della durata 4 ore, dalle ore 14 alle ore 18, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a.; del personale navigante tecnico dell'Alitalia Sai in A.s., della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 24, proclamato da Navaid-Naca Piloti Az. I restanti scioperi di settore di 4 ore, di valenza nazionale ed interregionale, programmati nel medesimo giorno ma in altra fascia oraria, si svolgeranno nella stessa fascia oraria 13- 17. Il provvedimento si è reso necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito. (Rin)