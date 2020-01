Iraq: Borrell, continuiamo a sostenere paese sotto ogni aspetto (2)

- Borrell ha sottolineato che l'Ue resta impegnata "al mantenimento del piano d'azione congiunto globale, il Jcpoa, "senza il quale oggi l'Iran sarebbe una potenza nucleare: grazie a questo accordo oggi l'Iran non è una potenza nucleare e siamo convinti che sia nostro interesse mantenere il Jcpoa nella misura del possibile", ha detto. "In passato abbiamo detto, e lo ripetiamo, che deploriamo la decisione degli Usa di ritirarsi dall'accordo" e "invitiamo l'Iran a tornare al rispetto del Jcpoa senza indugio e ci affidiamo all'Aiea affinché continui a monitorare le attività dell'Iran". Secondo Borrell e i ministri degli Esteri europei "la situazione attuale ha una dimensione regionale e richiede una soluzione politica regionale". Per questo, "i ministri mi hanno dato un forte mandato per portare avanti sforzi diplomatici con tutte le parti in causa, anche l'Iran, per contribuire alla de-escalation, per sostenere il dialogo e promuovere una soluzione regionale". Inoltre, "continueremo ad aiutare l'Iraq da tutti i punti di vista, quello dell'addestramento militare, quello economico, quello della sicurezza", ha concluso. (Beb)