Commercio Roma: lettera della figlia di un urtista a Raggi, "sono padri di famiglia non ladri"

- Una lettera aperta, rivolta alla sindaca di Roma Virginia Raggi è stata pubblicata dagli urtisti sulla pagina Facebook dell'associazione storica. A scriverla è Linda Vivanti che afferma: "Scrivo questa lettera di getto, senza pensarci troppo su e la scrivo indirizzandola a lei in quanto donna, mamma e romana, non voglio rivolgermi alla sua persona in qualità di sindaco ma mi appello alla sua umanità, che in questi giorni sta un po' venendo meno. Anch'io sono una donna, non ancora mamma, ma di certo figlia" e "mi chiedo - prosegue la lettera - come può una donna, con un buon senso (non solo civico), di buona famiglia, con dei veri principi, con dei valori così forti da volersi addirittura candidare alla guida della città più bella del mondo, ecco, come fa una donna così a guardare negli occhi dei padri di famiglia e dire con tanta fermezza 'Io non vi incontro di nuovo, venerdì è la chiusura di un cerchio, venerdì si smonta, avete 72 ore". (segue) (Rer)