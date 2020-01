Commercio Roma: lettera della figlia di un urtista a Raggi, "sono padri di famiglia non ladri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linda poi sottolinea: "Ciò che mi è balzato più all'orecchio è stata la freddezza e il disprezzo con cui sono state pronunciate quelle parole" e "a me vedere fare il lupo con le pecore ha sempre dato fastidio, e qui, tra l'altro, lei si rivolgeva in quel modo anche al mio di papà. In ogni caso mi chiedo, come può una donna del suo calibro, dimenticarsi di essere una donna e trattare un suo simile in quel modo? Quelli davanti a lei, signora Raggi, erano padri di famiglia, che domani, per vostro ordine, si vedranno togliere il lavoro, non una macchinina dalle mani, ma il lavoro, quella cosa su cui è fondata l'Italia, che concede dignità all'essere umano. Non sono ladri, non sono assassini, non sono truffatori, non hanno a che fare con la mafia, non riciclano denaro, non commettono reati, fanno solo il loro lavoro e cercano di difenderlo. Le hanno chiesto collaborazione, stanno implorando la vostra clemenza. Ma ora, diciamoci la verità: è davvero giusto che queste persone diventino, per l'opinione pubblica e per il Comune di Roma il capro espiatorio per il decoro di Roma? Davvero questo è il primo punto da cui partire? Veramente la città sarà più bella, pulita e profumata ma soprattutto decorosa senza di loro?". La lettera poi si conclude con un appello: "Se è arrivata fino a qui è perché forse anche lei, in fondo, sa che quelle persone non meritano questo, non meritano di pagare per gli errori di qualcun altro. Non voglio essere così presuntuosa e ingenua da sperare che questa lettera possa cambiare le cose con il sindaco, ma magari smuoverà qualcosa nella donna che ho interpellato poc'anzi". (Rer)