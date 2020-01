Usa: Marianne Williamson si ritira dalla corsa per le presidenziali 2020

- L'autrice di manuali di auto-aiuto Marianne Williamson ha annunciato oggi di metter fine alla sua improbabile campagna presidenziale. Una settimana fa aveva licenziato quasi tutto lo staff, riferisce l'emittente "Nbc" ricordando che è autrice di best seller, nonché consulente spirituale e che ha lottato per essere presa sul serio nell'affollato campo delle primarie democratiche 2020, nonostante abbia trascorso quasi un anno a fare campagne e malgrado il successo virale delle suoi colorati dibattiti. "Sono rimasta in gara per approfittare di ogni possibile opportunità per condividere il nostro messaggio", ha scritto oggi Williamson in una e-mail ai suoi sostenitori. "Con i caucus e le primarie che stanno per iniziare, tuttavia, non saremo in grado di raccogliere abbastanza voti alle elezioni per elevare i nostri temi più di quanto non abbiamo fatto finora". E sulle primarie Williamson ha aggiunto: "Non voglio ostacolare un candidato progressista chiunque di loro vinca". Candidata non convenzionale, ha costruito la sua campagna attorno ai temi dell'amore e della "grande verità". Williamson, che non ha mai ricoperto cariche politiche, puntava proprio su questo elemento per candidarsi alla Casa Bianca.(Was)